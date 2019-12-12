Adıyaman'ın her köşesi rengarenk oluyor

12.12.2019 10:58 | Son Güncelleme: 12.12.2019 11:03

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Bulvarı başta olmak üzere şehir merkezindeki birçok noktada mevsimlik çiçeklendirme ve bakım çalışmaları yaptı.



Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren yetkililer, "Şehrimizin en işlek noktalarında mevsimlik çiçeklendirme ve bakım çalışmaları yaptık. Bu çalışmalarımız mevsim şartlarına göre refüj, kavşak ve parklarda rutin olarak devam edecek" diye konuştu.



Çiçeklendirme çalışmalarının yanı sıra rutin çalışmaların da aralıksız bir şekilde devam ettiğini sözlerine ekleyen yetkililer, bu çalışmalarla şehrin hem daha güzel bir görünüme kavuşacağını, hem de doğal yaşam alanlarının daha kullanılabilir bir hale geleceğini dile getirdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA