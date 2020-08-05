Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 1 köy ve 2 ev karantinaya alındı Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1 köy ve 2 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1 köy ve 2 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede ikamet eden bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu çerçevede ilçeye bağlı Çatalağaç köyü ile ilçe merkezinde Mimar Sinan Mahallesi'ndeki 2 evde 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.

Kaynak: AA