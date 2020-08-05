Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 1 köy ve 2 ev karantinaya alındı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1 köy ve 2 evde karantina uygulaması başlatıldı.
05.08.2020 16:05 | Son Güncelleme: 05.08.2020 16:05
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1 köy ve 2 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede ikamet eden bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.
Bunun üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.
Bu çerçevede ilçeye bağlı Çatalağaç köyü ile ilçe merkezinde Mimar Sinan Mahallesi'ndeki 2 evde 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.
Kaynak: AA