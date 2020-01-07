Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde eğitime kar engeli

07.01.2020 00:56 | Son Güncelleme: 07.01.2020 00:56

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim ve köy okullarında eğitime bir gün ara verildi.

Çelikhan İlçe Mili Eğitim Müdürü Resul Acar, yaptığı açıklamada, ilçede yoğun kar yağışı ve tipinin etkisini yarın da sürdürmesinin beklendiğini belirtti.

Acar, "Kar yağışından dolayı taşıma merkezi okullarımız ile köy okullarımızda 7 Ocak Salı günü eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA