Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde eğitime kar engeli
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim ve köy okullarında eğitime bir gün ara verildi.
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim ve köy okullarında eğitime bir gün ara verildi.
Çelikhan İlçe Mili Eğitim Müdürü Resul Acar, yaptığı açıklamada, ilçede yoğun kar yağışı ve tipinin etkisini yarın da sürdürmesinin beklendiğini belirtti.
Acar, "Kar yağışından dolayı taşıma merkezi okullarımız ile köy okullarımızda 7 Ocak Salı günü eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir." ifadesini kullandı.