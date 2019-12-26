Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde eğitime kar engeli
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Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde eğitime kar engeli

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim yapan okullar ile köylerdeki tüm okullarda eğitim öğretime yarın ara verildi.

26.12.2019 22:24 | Son Güncelleme: 26.12.2019 22:40
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde eğitime kar engeli

'ın ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim yapan okullar ile köylerdeki tüm okullarda eğitim öğretime yarın ara verildi.

İlçe Mili Eğitim Müdürü Resul Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede yoğun kar yağışı ve tipinin etkisini yarın da sürdürmesinin beklendiğini belirtti.

Acar, bu nedenle ilçede taşımalı eğitim yapan okullar ile köylerdeki tüm okullarda 27 Aralık Cuma günü eğitime bir gün ara verildiğini kaydetti.

Kaynak: AA
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