Adıyaman'ın cadde ve sokakları boş kaldı
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Adıyaman'ın cadde ve sokakları boş kaldı

13.12.2020 12:41 | Son Güncelleme: 13.12.2020 12:45
Adıyaman'ın cadde ve sokakları boş kaldı

Korona Virüs (Covid19) salgını dolayısıyla ülke genelinde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına Adıyaman'da cadde ve sokaklar boş kaldı.

Korona Virüs (Covid19) salgını dolayısıyla ülke genelinde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına Adıyaman'da cadde ve sokaklar boş kaldı.

Cuma akşamı saat 21.00'dan itibaren başlayan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Adıyaman genelinde sessizlik hakim oldu. Market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilerin 10.00-17.00 saatleri arasında yürüme mesafesinde bulunan vatandaşların alışverişlerini yapabileceği şekilde açık bulunduğu Adıyaman'da, vatandaşlar genelde sokağa çıkmamayı tercih etti. Kısıtlama nedeniyle Adıyaman'ın cadde ve sokakları tamamen boş kaldı. - ADIYAMAN

Adıyaman'ın cadde ve sokakları boş kaldı
Adıyaman'ın cadde ve sokakları boş kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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