Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen'den AA'ya ziyaret - Haberler
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Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen'den AA'ya ziyaret

AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen'den AA'ya ziyaret

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, Anadolu Ajansı (AA) Adıyaman Bürosu'nu ziyaret etti.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, Anadolu Ajansı (AA) Adıyaman Bürosu'nu ziyaret etti.

Kentteki çalışmalar hakkında bilgi veren Gönen, basının önemine işaret ederek, Anadolu Ajansı'nın bu noktada önemini vurguladı.

AA'nın yaptığı haberler i yakından takip ettiklerini belirten Gönen, ajansın güvenilir, tarafsız ve hızlı haber cilik konusunda güzel işler yaptığını kaydetti.

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AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri

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