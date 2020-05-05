Adıyaman il girişinde sürücülerin ateşi ölçülerek şehre alınıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Adıyaman il girişinde sürücülerin ateşi ölçülerek şehre alınıyor

Adıyaman il girişinde sürücülerin ateşi ölçülerek şehre alınıyor
05.05.2020 14:13 | Son Güncelleme: 05.05.2020 14:14

Adıyaman il girişinde sürücülerin ateşi ölçülerek şehre alınıyor Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın 7 ilde şehirlerarası seyahat yasağının bittiğini açıklamasının ardından, etrafı büyük şehirlerle çevirili olan Adıyaman'ın doğal karantinası sona erdi.

Adıyaman il girişinde sürücülerin ateşi ölçülerek şehre alınıyor

ADIYAMAN - Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın 7 ilde şehirlerarası seyahat yasağının bittiğini açıklamasının ardından, etrafı büyük şehirlerle çevirili olan Adıyaman'ın doğal karantinası sona erdi.

Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa ve Diyarbakır gibi büyükşehirlerin ortasında bulunan Adıyaman'dan çevre illere giriş çıkışlar durunca Adıyaman'da doğal karantina oluşmuştu.

Doğal karantina Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı konuşmada 31 ildeki şehirlerarası giriş çıkış sınırlandırılmasının Antalya, Aydın, Erzurum, Malatya, Hatay, Mersin, Muğla illerinin bittiğini açıklaması üzerine sona erdi.

Bu kararın ardından bu gece yarısı 24.00'ten itibaren Malatya'dan Adıyaman'a gelen vatandaşların il merkezi girişlerinde ateş kontrolleri yapıldı. Yapılan kontroller sonrasında vatandaşlar kent merkezine alındı.

Adıyaman il girişinde sürücülerin ateşi ölçülerek şehre alınıyor

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

11 Mayıs'ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor Haber
11 Mayıs'ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor
Korona teşhisi konulan hemşire, tırnaklarındaki değişimden kalp hastası olduğunu anladı Haber
Korona teşhisi konulan hemşire, tırnaklarındaki değişimden kalp hastası olduğunu anladı
Korona bitmeden yeni tehlikenin çanları çalıyor! 7 ilimize tsunami uyarısı Haber
Korona bitmeden yeni tehlikenin çanları çalıyor! 7 ilimize tsunami uyarısı
Fenomen Murat Övüç'ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı Haber
Fenomen Murat Övüç'ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Haber
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?
Sanatçı Haluk Levent'in çağrısıyla gecekonduda yaşayan Ülker teyze, yeni evine kavuştu Haber
Sanatçı Haluk Levent'in çağrısıyla gecekonduda yaşayan Ülker teyze, yeni evine kavuştu
Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu
Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu
Bahar Şahin, yeni yaşını cesur mini elbiseli pozuyla kutladı
Bahar Şahin, yeni yaşını cesur mini elbiseli pozuyla kutladı
Eşini bıçaklayarak öldüren 70 yaşındaki adam, balkondan atlayarak canına kıydı
Eşini bıçaklayarak öldüren 70 yaşındaki adam, balkondan atlayarak canına kıydı
Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı aradı: Ersin'in köpeğinin öldüğünü söylersek adamı kaybedebiliriz
Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı aradı: Ersin'in köpeğinin öldüğünü söylersek adamı kaybedebiliriz
Açılmaya hazırlanan AVM'lerin işleyiş haritası çizildi! Yetkili isim tek tek anlattı
Açılmaya hazırlanan AVM'lerin işleyiş haritası çizildi! Yetkili isim tek tek anlattı
Sabiha Gökçen Havalimanı kargo uçuşlarına tekrar açıldı
Sabiha Gökçen Havalimanı kargo uçuşlarına tekrar açıldı
Kemal Kılıçdaroğlu, darbe söylentilerine tepki gösterdi: Ne darbesi Allah Aşkına
Kemal Kılıçdaroğlu, darbe söylentilerine tepki gösterdi: Ne darbesi Allah Aşkına
Şarkıcı Nilay Dorsa, akıma uyarak evinin terasında güneşlendi
Şarkıcı Nilay Dorsa, akıma uyarak evinin terasında güneşlendi
Kumar baskınında yakalanmamak isteyen şahıs, ağaca çıktı
Kumar baskınında yakalanmamak isteyen şahıs, ağaca çıktı
Twitter'da 'Turkiye' ve 'Turkey' kullanıcı adları Türkiye'nin olacak
Twitter'da "Turkiye" ve "Turkey" kullanıcı adları Türkiye'nin olacak
İBB, lise ve üniversite sınavına girecek adaylar için online deneme sınavı düzenleyecek
İBB, lise ve üniversite sınavına girecek adaylar için online deneme sınavı düzenleyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eleştirilerin odağındaki YKS sınav tarihiyle ilgili gençlere seslendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eleştirilerin odağındaki YKS sınav tarihiyle ilgili gençlere seslendi
İstanbul, Ankara ve İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkış kısıtlaması kaldırıldı
İstanbul, Ankara ve İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkış kısıtlaması kaldırıldı
Koronavirüsü atlatan Blaise Matuidi: Virüs beni psikoz hastası yaptı
Koronavirüsü atlatan Blaise Matuidi: Virüs beni psikoz hastası yaptı
HDP, partisini eleştirerek istifa eden Ahmet Şık'la ilgili açıklama yaptı
HDP, partisini eleştirerek istifa eden Ahmet Şık'la ilgili açıklama yaptı
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs uzun süre bizimle olacak
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs uzun süre bizimle olacak
Davutoğlu, darbe iması yapan CHP'lilere sert çıktı: Demokrasi düşmanları
Davutoğlu, darbe iması yapan CHP'lilere sert çıktı: Demokrasi düşmanları
Sivas'ta hayvanlarını otlatırken yıldırım isabet eden köylü hayatını kaybetti
Sivas'ta hayvanlarını otlatırken yıldırım isabet eden köylü hayatını kaybetti
Estudiantes'in Arjantinli futbolcusu Rojo, karantinada ezeli rakip Boca Juniors'un formasıyla görüntülendi
Estudiantes'in Arjantinli futbolcusu Rojo, karantinada ezeli rakip Boca Juniors'un formasıyla görüntülendi
Ayşe'nin ölümünde sanık doktor tahliye edildi, kararı duyan anne fenalık geçirdi
Ayşe'nin ölümünde sanık doktor tahliye edildi, kararı duyan anne fenalık geçirdi
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 45 seviyelerine ulaştı
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 45 seviyelerine ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Askerlik terhis işlemleri 31 Mayıs'ta başlayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Askerlik terhis işlemleri 31 Mayıs'ta başlayacak
Hangi illere seyahat kısıtlaması kalktı? İşte Erdoğan'ın duyurduğu 7 il
Hangi illere seyahat kısıtlaması kalktı? İşte Erdoğan'ın duyurduğu 7 il
İtalya'da ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 483 kişi hayatını kaybetti
İtalya'da ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 483 kişi hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Donald Trump Mustafa Destici Fahrettin Altun Mehmet Cahit Turhan
Magazin Ajda Pekkan Gülben Ergen Nur Yerlitaş Gülşen Yüksel
Spor Arda Turan Selçuk İnan Lionel Messi Cristiano Ronaldo Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Mayıs Ankara Beşiktaş Futbolcu
Şu an buradasınız: Adıyaman il girişinde sürücülerin ateşi ölçülerek şehre alınıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.5.2020 14:21:28. #1.14#
title