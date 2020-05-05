Adıyaman il girişinde sürücülerin ateşi ölçülerek şehre alınıyor

Adıyaman il girişinde sürücülerin ateşi ölçülerek şehre alınıyor Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın 7 ilde şehirlerarası seyahat yasağının bittiğini açıklamasının ardından, etrafı büyük şehirlerle çevirili olan Adıyaman'ın doğal karantinası sona erdi.

Adıyaman il girişinde sürücülerin ateşi ölçülerek şehre alınıyor

ADIYAMAN - Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın 7 ilde şehirlerarası seyahat yasağının bittiğini açıklamasının ardından, etrafı büyük şehirlerle çevirili olan Adıyaman'ın doğal karantinası sona erdi.

Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa ve Diyarbakır gibi büyükşehirlerin ortasında bulunan Adıyaman'dan çevre illere giriş çıkışlar durunca Adıyaman'da doğal karantina oluşmuştu.

Doğal karantina Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı konuşmada 31 ildeki şehirlerarası giriş çıkış sınırlandırılmasının Antalya, Aydın, Erzurum, Malatya, Hatay, Mersin, Muğla illerinin bittiğini açıklaması üzerine sona erdi.

Bu kararın ardından bu gece yarısı 24.00'ten itibaren Malatya'dan Adıyaman'a gelen vatandaşların il merkezi girişlerinde ateş kontrolleri yapıldı. Yapılan kontroller sonrasında vatandaşlar kent merkezine alındı.

Kaynak: İHA