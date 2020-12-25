Adıyaman heyetinin Ankara'da temasları devam ediyor
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Adıyaman heyetinin Ankara'da temasları devam ediyor

25.12.2020 00:58 | Son Güncelleme: 25.12.2020 01:02
Adıyaman heyetinin Ankara'da temasları devam ediyor

Adıyaman heyeti yatırımların takibi ve yeni projeler için Ankara'da yapmış olduğu temaslar kapsamında Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u ziyaret etti.

Adıyaman heyeti yatırımların takibi ve yeni projeler için Ankara'da yapmış olduğu temaslar kapsamında Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u ziyaret etti.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, AK Parti Adıyaman Milletvekillerinden Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Muhammet Fatih Toprak, Yakup Taş, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u ziyaret etti. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e ziyarette bulunan heyet, yapılacak cezaevi ve diğer konularda görüşmelerde bulundu. Adıyaman heyeti daha sonra Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u ziyaret ederek eğitimle ilgili görüşmelerde bulundu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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