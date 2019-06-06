ADIYAMAN HEYELANLA KAYAN KAYA PARÇALARI YOL KENARINA DÜŞTÜ
ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde heyelan nedeni ile yamaçlardan kayan kaya parçaları yol kenarına düştü.
ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde heyelan nedeni ile yamaçlardan kayan kaya parçaları yol kenarına düştü. Çelikhan- Malatya karayolunun 20'inci kilometresinde meydana gelen heyelanda dağlarda kopan kaya parçaları yol kenarına düştü. Kimsenin yaralanmadığı heyelan nedeni ile sürücüler bölgeden hızlarını azaltarak geçiyor. Belediye ve karayollarına bağlı ekiplerin yolda temizleme çalışmalarına başladığı bildirildi.
Kaynak: DHA
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