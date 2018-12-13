Adıyaman Hayırsever İş İnsanından Evi Yanan Aileye Yardım

Adıyaman'ın Besni ilçesinde çıkan yangında evi hasar gören eşyaları da kullanılmaz hale gelen aileye hayırsever iş insanı Ali Erdemoğlu yardım etti. Bir ay önce Besni Korupınar mahallesinde Ömer Erdin'e ait evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında 9 kişilik ailenin bütün eşyaları yandı. Dar gelirli olan ailenin mağdur olduğunu öğrenen hayırsever iş insanı Ali Erdemoğlu aileyi ziyaret ederek, ailenin ihtiyaçlarını karşıladı. Yenilenen eşyalarına kavuşan baba Ömer Erdin, Evimizde meydana gelen yangında eşyalarımız kullanılamaz hale geldi. Yangından sonra hayırsever iş adamımız bizleri ziyareti esnasında mağduriyetimiz gördü ve evimizin tüm ihtiyaçlarını karşıladı. Kendisinden ve ailesinden Allah razı olsun. Erdemoğlu ailesine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. 7 çocuğum var ve okuyorlar, 7 çocuğumla bu kış gününde perişan olacaktım dedi.