Adıyaman Havalimanı aralıkta 13 bin 710 yolcuya hizmet verdi

Adıyaman Havalimanı, aralık ayında 13 bin 710 yolcuya hizmet verdi.

Devlet Hava Meydanları (DHMİ) Genel Müdürlüğü 2021 aralık ayı istatistiklerine göre, Adıyaman Havalimanı iç hat yolcu trafiği 13 bin 710 oldu.

Havalimanına iç hat iniş-kalkış yapan uçakların trafiği ise 111 oldu.

Havalimanı yük (kargo+posta+bagaj) trafiği toplamda 114 ton olarak gerçekleşti.

AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri

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