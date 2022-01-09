Adıyaman Havalimanı aralıkta 13 bin 710 yolcuya hizmet verdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adıyaman Havalimanı aralıkta 13 bin 710 yolcuya hizmet verdi

Adıyaman Havalimanı aralıkta 13 bin 710 yolcuya hizmet verdi
AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman Havalimanı, aralık ayında 13 bin 710 yolcuya hizmet verdi.

Adıyaman Havalimanı, aralık ayında 13 bin 710 yolcuya hizmet verdi.

Devlet Hava Meydanları (DHMİ) Genel Müdürlüğü 2021 aralık ayı istatistiklerine göre, Adıyaman Havalimanı iç hat yolcu trafiği 13 bin 710 oldu.

Havalimanına iç hat iniş-kalkış yapan uçakların trafiği ise 111 oldu.

Havalimanı yük (kargo+posta+bagaj) trafiği toplamda 114 ton olarak gerçekleşti.

AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title