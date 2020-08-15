ADIYAMAN Hatalı basım 50 lirayı koleksiyonculara satmak istiyor
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ADIYAMAN Hatalı basım 50 lirayı koleksiyonculara satmak istiyor

Hatalı basım 50 lirayı koleksiyonculara satmak istiyorADIYAMAN'da, iş yerinde cep telefonu satışı yapan Eyüp Harputluoğlu, bir müşteriden aldığı hatalı basılan 50 lirayı koleksiyonculara satmak istiyor.

15.08.2020 12:34 | Son Güncelleme: 15.08.2020 12:56

Hatalı basım 50 lirayı koleksiyonculara satmak istiyor

ADIYAMAN'da, iş yerinde cep telefonu satışı yapan Eyüp Harputluoğlu, bir müşteriden aldığı hatalı basılan 50 lirayı koleksiyonculara satmak istiyor.

Atatürk Caddesi'ndeki iş yerinde cep telefonu satışı yapan Eyüp Harputluoğlu, paraları kontrol ederken 50 lirada '0' rakamının eksik olduğunu fark etti. Paranın sahte olacağını düşünerek kontrol eden Harputluoğlu, hatalı basım olduğunu öğrendi.

Hatalı basılan parayı bir müşteriden aldığını ifade eden Eyüp Harputluoğlu, "Başımıza bir olay geldi. Fatura tahsilatı yapıyorum, müşteri gelip gittikten sonra paraları düzeltirken bir parada sıfır olmadığını fark ettim. Sahte olduğunu düşündüm, parayı incelediğimde sahte olmadığını gördüm. Televizyonlarda görmüştük, koleksiyoncular falan bu paraları alıyorlarmış, hatıra olarak saklayacağız, eğer bir koleksiyoncu gelirse vermeyi düşünürüz. Bir fiyat düşünmüyorum ama internetten haberlerden gördüğüme göre 75 bin lira vermişler, adamlar vermemiş. Almak isteyen gelirse dükkana sermaye yaparız" dedi.

ADIYAMAN Hatalı basım 50 lirayı koleksiyonculara satmak istiyor

Kaynak: DHA

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