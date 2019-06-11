ADIYAMAN Hastane çatısına takılan yavru kırlangıç kurtarıldı
Hastane çatısına takılan yavru kırlangıç kurtarıldıAdıyaman'ın Kahta ilçesinde hastane çatısında takılı kalan yavru kırlangıcı itfaiye kurtardı.
Hastane çatısına takılan yavru kırlangıç kurtarıldı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hastane çatısında takılı kalan yavru kırlangıcı itfaiye kurtardı.
Kahta Devlet Hastanesi'nin çatısında takılı kalan ve kurtulmak için çırpınan yavru kırlangıcı gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri çatıya takılan kırlangıcı kurtarıp, doğaya saldı.
Kaynak: DHA
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