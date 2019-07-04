ADIYAMAN Hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı 2 yaralı

Hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı 2 yaralı

Adıyaman'da, hafif ticari araç ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. Selahattin Avcı yönetimindeki 16 ADY 166 plakalı araç ile Emrah Dost yönetimindeki plakasız motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Emrah Dost ile arkasında oturan Muhammed Kaya, yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla gelen ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA