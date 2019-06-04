ADIYAMAN Hafif ticari araç şarampole devrildi; aynı aileden 3 ölü, 4 yaralı

Hafif ticari araç şarampole devrildi; aynı aileden 3 ölü, 4 yaralı (Geniş haber-tüm görüntülerle)

ADIYAMAN'da, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen hafif ticari araçtaki aynı aileden 7 kişi yaralandı. Durumları ağır olan sürücü Necati Tuncay (45), Fatma Tuncay (45) ve Reyhan Tuncay (16) kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi. 4 yaralının tedavilerine devam ediliyor.

Kaza, akşam saatlerinde Adıyaman-Çelikhan karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Necati Tuncay'ın kullandığı 44 BT 575 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü ile aynı aileden Feyza, Fatma, Furkan, Tuğba, Azra ve Reyhan Tuncay yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkartıldı. Sağlık görevlileri tarafından götürüldükleri Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan Necati, Fatma ve Reyhan Tuncay'ın hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.

SÜRÜCÜ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazada ağır yaralan sürücü Necati Tuncay(45) doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Tuncay'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna konuldu.

KAZADA ÖLENLERİN SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Kazada ağır yaralan Necati Tuncay'ın ardından Fatma Tuncay(45) ve Reyhan Tuncay da(16) tedavi gördükleri Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

4 kişinin hastanedeki tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

Jandarmanın kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: DHA