Adıyaman hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı 2 yaralı
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Adıyaman hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı 2 yaralı

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı 2 yaralıAdıyaman'da, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

27.12.2019 16:11 | Son Güncelleme: 27.12.2019 16:13

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı 2 yaralı

'da, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Kapıcıoğlu'nun kullandığı 02 KP 304 plakalı hafif ticari araç ile Hacı Ali Can yönetimindeki 27 DT 464 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada Hasan Can (62) ve İmmihan Can(57) yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Adıyaman hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı 2 yaralı
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