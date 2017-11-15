Adıyaman, Güneydoğunun Meyve Deposu Olmaya Başladı

Adıyaman Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Adil Alan, kentin, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin meyve deposu olmaya başladığını söyledi. Gölbaşı İlçesi'ndeki hurma hasadı yapılan bahçeleri dolaşan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Adil Alan, üreticilerle görüş alışverişinde bulundu. Adıyaman'ın, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin meyve deposu olmaya başladığını belirterek, Bugün Trabzon hurmasının hasadı yapılıyor. Bu ürüne baktığımızda Türkiye'de ilk 5 ilin arasına girdik. Bu bizim için sevindirici bir haber, buralarda başka ürünlerde yetiştiriliyor ama Trabzon hurması en fazla yetiştirilen ürünlerin başında yer almaktadır. Hurmanın Akdeniz iklimine uyan bir alanda yetişmesi, çiftçilerimizin bunu benimsemiş olması, özellikle bir önder çiftçimizin buraya bu ürünü getirmesiyle birlikte çiftçilerimiz bunu fark etti dedi. İlçede 2 bin dekarlık hurma alanı mevcut olduğunu ifade eden Alan, Hurma yetiştirilen alan bakımından Türkiye'de beşinciyiz. Ama hurma üretiminde değiliz. Çünkü üretim ile ilgili bahçelerimiz henüz daha tam verime gelmemiş. Bundan sonra da üretimde daha üst sıraları hedefliyoruz. Bundan sonraki dönemde en az on bin dekarlık bir alanda hurma yetiştireceğiz. İlimizin iklimi çok güzel, biz Akdeniz geçiş iklimindeyiz. Dolayısıyla burada nem oranı da çok düşük olduğu için burada yetişen ürünler çok daha kaliteli ve aroması çok daha güzel oluyor. Burada da bu gün çok güzel bir tablo ile karşı karşıyayız. Yetiştiricimiz burada, farklı illerden gelen tüccarlarımız burada gelmiş ürün alıyorlar. Ziraat Odası Başkanımız burada. Bizim bu birlikteliğimiz devam ettiği müddetçe Adıyaman meyvecilikte bir numara olmaya devam edecektir. Bu yılda dört bin ton civarında ürünümüz mevcut olup bu ürünün yaklaşık yarısı Şanlıurfa ilimize gitmekte, bundan sonraki süreçte ise hedefimiz bütün Türkiye'nin illerine hurma göndermektir diye konuştu.