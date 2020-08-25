ADIYAMAN Görme engelliler için sesli kütüphane Görme engelliler için sesli kütüphaneADIYAMAN Belediyesi tarafından Abdulhamithan Kültür Merkezi'nde açılan 'Sesli Kütüphane? görme engelli vatandaşlıların hizmetine sundu.

Görme engelliler için sesli kütüphane ADIYAMAN Belediyesi tarafından Abdulhamithan Kültür Merkezi'nde açılan 'Sesli Kütüphane? görme engelli vatandaşlıların hizmetine sundu. 'Engelsiz Ulaşım Aracıyla' merkeze gelen görme engelli vatandaşlarla merkeze gelen Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, engelli vatandaşların artık rahatça istedikleri kitabı dinleyebileceklerini söyledi. Adıyaman'da 2 bin civarında görme engelli bulunduğunu belirten Kılınç, bu kişilerin sosyal yaşamda daha fazla yer almasına yönelik çalışmalarının süreceğini kaydetti. Kaynak: DHA