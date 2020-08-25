ADIYAMAN Görme engelliler için sesli kütüphane
Görme engelliler için sesli kütüphaneADIYAMAN Belediyesi tarafından Abdulhamithan Kültür Merkezi'nde açılan 'Sesli Kütüphane? görme engelli vatandaşlıların hizmetine sundu.
25.08.2020 17:50 | Son Güncelleme: 25.08.2020 17:58
Görme engelliler için sesli kütüphane
ADIYAMAN Belediyesi tarafından Abdulhamithan Kültür Merkezi'nde açılan 'Sesli Kütüphane? görme engelli vatandaşlıların hizmetine sundu.
'Engelsiz Ulaşım Aracıyla' merkeze gelen görme engelli vatandaşlarla merkeze gelen Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, engelli vatandaşların artık rahatça istedikleri kitabı dinleyebileceklerini söyledi. Adıyaman'da 2 bin civarında görme engelli bulunduğunu belirten Kılınç, bu kişilerin sosyal yaşamda daha fazla yer almasına yönelik çalışmalarının süreceğini kaydetti.
Kaynak: DHA