ADIYAMAN Gölbaşı'nda koronavirüs sessizliği sürüyor
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ADIYAMAN Gölbaşı'nda koronavirüs sessizliği sürüyor

ADIYAMAN Gölbaşı'nda koronavirüs sessizliği sürüyor
08.05.2020 15:24 | Son Güncelleme: 08.05.2020 15:28

Gölbaşı'nda koronavirüs sessizliği sürüyorADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, koronavirüs önlemleri kapsamında başlatılan 14 günlük karantinanın 2'nci gününde sessizlik sürüyor.

Gölbaşı'nda koronavirüs sessizliği sürüyor

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, koronavirüs önlemleri kapsamında başlatılan 14 günlük karantinanın 2'nci gününde sessizlik sürüyor.

Gölbaşı Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alınan ilçenin giriş ve çıkışlarındaki kontrol noktalarında zorunlu haller dışında giriş ve çıkışlara izin verilmiyor. Kontrol noktalarında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sürücü ve yolculara karantina konusunda bilgilendirme yapıyor. İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlileri, ilçeden geçmek isteyen araçların sürücü ve yolcularının ateşlerini ölçüyor. İlçe merkezinde polis ekipleri cadde ve sokaklarda vatandaşlara yapılan anonslarla uyarılarda bulunuyor. Fırın, market ve eczanelerin dışındaki iş yerlerinin kapalı olduğu ilçe merkezinde zorunlu olarak dışarıya çıkması gerekenler haricinde kimse dışarı çıkmıyor. Dışarı çıkması gereken vatandaşlar da maske ve eldiven takarak, kişisel tedbirlere dikkat ederek dışarıya çıkıyor.

ADIYAMAN Gölbaşı'nda koronavirüs sessizliği sürüyor

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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