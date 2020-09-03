Adıyaman Gölbaşı'nda 1 köy karantinaya alındı ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Ozan köyü, koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle 14 gün süreyle karantinaya alındı.

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Ozan köyü, koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle 14 gün süreyle karantinaya alındı.

İlçeye bağlı Ozan köyünde, koronavirüs vakalarında artış görüldü. Köy, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 2 Eylül'den itibaren 14 gün süreyle karantinaya alındı. Karantina kararı, belediye tarafından yapılan uyarı anonslarıyla halka duyuruldu. Güvenlik güçleri tarafından köye giriş ve çıkışlar kapatıldı.

Kaynak: DHA