Adıyaman Gölbaşı Lisesi Voleybol Takımı, play-off'a yükseldi
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Adıyaman Gölbaşı Lisesi Voleybol Takımı, play-off'a yükseldi

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Adıyaman Gölbaşı Lisesi Voleybol Takımı play off'a yükseldi.

23.02.2020 18:36 | Son Güncelleme: 23.02.2020 18:36
Adıyaman Gölbaşı Lisesi Voleybol Takımı, play-off'a yükseldi

(TVF) Erkekler 2. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Lisesi Voleybol Takımı play off'a yükseldi.

Gölbaşı Kapalı Salonunda oynanan maçta, Adıyaman Gölbaşı Lisesi Voleybol Takımı, evinde konuk ettiği Seyhan Belediyesi Voleybol Takımı'nı 3-2'lik skorla mağlup ederek play-off'a çıktı.

Grup ikincisi olan Adıyaman Gölbaşı Lisesi Voleybol Takımı play off'da 1. Lig'e çıkmak için mücadele edecek.

Kaynak: AA
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