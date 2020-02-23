23.02.2020 18:36 | Son Güncelleme: 23.02.2020 18:36

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Adıyaman Gölbaşı Lisesi Voleybol Takımı play off'a yükseldi.

Gölbaşı Kapalı Spor Salonunda oynanan maçta, Adıyaman Gölbaşı Lisesi Voleybol Takımı, evinde konuk ettiği Seyhan Belediyesi Voleybol Takımı'nı 3-2'lik skorla mağlup ederek play-off'a çıktı.

Grup ikincisi olan Adıyaman Gölbaşı Lisesi Voleybol Takımı play off'da 1. Lig'e çıkmak için mücadele edecek.

Kaynak: AA