ADIYAMAN Gerger'de dolu hayatı olumsuz etkiledi
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ADIYAMAN Gerger'de dolu hayatı olumsuz etkiledi

Gerger'de dolu hayatı olumsuz etkilediADIYAMAN'ın Gerger ilçesinde etkili olan dolu hayatı olumsuz etkiledi.

24.05.2020 19:52 | Son Güncelleme: 24.05.2020 19:56

Gerger'de dolu hayatı olumsuz etkiledi

ADIYAMAN'ın Gerger ilçesinde etkili olan dolu hayatı olumsuz etkiledi. Misket büyüklüğünde yağan dolu ile ilçe beyaza bürüdü.

İlçede öğleden sonra başlayan sağanak, yerini doluya bıraktı. Yaklaşık 10 dakika etkili olan misket büyüklüğünde dolu cadde ve sokaklar beyaza bürüdü.Belediye ekipleri ise su baskınlarının önüne geçmek için çalışma başlattı.

ADIYAMAN Gerger'de dolu hayatı olumsuz etkiledi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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