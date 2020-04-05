Adıyaman genelinde sosyal yardım ödemeleri devam ediyor Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ekonomik istikrar kalkanı paketi destek programı çerçevesinde hak sahiplerine ödenecek bin TL, Adıyaman genelinde eş zamanlı olarak vatandaşların evlerinde ödenmeye devam ediyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ekonomik istikrar kalkanı paketi destek programı çerçevesinde hak sahiplerine ödenecek bin TL, Adıyaman genelinde eş zamanlı olarak vatandaşların evlerinde ödenmeye devam ediyor.

Dar gelirli ailelere destek olmak amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ödenecek olan bin TL para yardımları ihtiyaç sahiplerinin evlerine gönderiliyor.

SYDV tarafından zarflara konulan paralar, önceden belirlenen adreslere iletilmek üzere ekiplere teslim edildi.

Adıyaman Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesindeki ekipler, hafta sonu Cumartesi-Pazar dahil olmak üzere Adıyaman merkez ve köyleri ile ilçeler ve köylerde hak sahiplerine ödemeleri ulaştırmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Sosyal yardım ödemelerini görevlilerden alan vatandaşlar da yapılan bu hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Devletimize ve Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz, yardımlar kapımıza kadar geliyor" diyerek teşekkür etti.

Öte yandan, Adıyaman Valiliği tarafından oluşturulan vefa sosyal destek grubunda yer alan Polis ekipleri, evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü yaşlı vatandaşların evlerine giderek, Adıyaman Valiliğinin hazırladığı içinde gıda malzemeleri bulunan yardım kolilerini dağıttı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA