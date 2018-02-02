Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin "Afrin operasyonunda şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri bizim ürettiğimiz silahlarla alçak teröristleri etkisiz hale getiriyor. Biz sınırlarımızda terör devleti kurulmasına asla müsaade etmeyiz." dedi.

Bak, partisinin TPAO Kültür Merkezi'nde düzenlenen Adıyaman Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, siyasetin gençleştiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bütün siyasi hayatı boyunca gençlerin önünü açtığını, siyasete gençlik kollarında başlayarak, bütün kademeleri geçerek, Türkiye'de halkın seçtiği Cumhurbaşkanı olarak siyasette yoluna devam ettiğini, bunları yaparken de gençlerle yürüdüğünü belirtti.

En büyük güçlerinin gençler olduğunu dile getiren Bak, "Ben de gençlik kollarında yetiştim. Çok iyi bayrak asarım. Çok iyi slogan atarım. Çok iyi sandıklara hakim olurum. Çok iyi konuşurum." dedi.

Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin değerlendirmede bulunan Bak, şunları kaydetti:

"Afrin operasyonu devam ediyor. Afrin operasyonunda şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri bizim ürettiğimiz silahlarla alçak teröristleri etkisiz hale getiriyor. Biz sınırlarımızda terör devleti kurulmasına asla müsaade etmeyiz. Mehmetçiklerimiz orada. Mehmetçiklerimiz sizlerle beraber, sizlerin dualarıyla beraber orada. Sayın Cumhurbaşkanımız siyasette birileri gibi manşetlerle gelmedi. Birileri gibi kasetlerle gelmedi. Her zaman milletiyle beraber yürüyerek geldi. Sandıkları parçalaya parçalaya geldi. Engelleri aşa aşa geldi. O siyasetin ustası. Milletin adamı, yiğit adam. Biz Recep Tayyip Erdoğan ile beraber yol yürümekten, onun yol arkadaşı olmaktan gurur duyuyoruz. Çünkü milletin adamı, milletin içinden gelen, gençlerin siyasette önünü açan bir lider."

"Aklımızı asla kiraya vermeyelim"

Bakan Bak, artık dünyanın değiştiğine dikkati çekerek, bu değişen dünyada güçlü Türkiye'nin ayak seslerini de gençlerle duyuracaklarını kaydetti.

Bilgi çağının önemine değinen Bak, şöyle devam etti:

"Artık bu çağ bilgi çağı. Bilgi bu çağda en güçlü kuvvet. Kendimizi iyi yetiştireceğiz. Ne yaparsak yapalım doktor da olsak, mühendis de olsak, hukukçu da olsak en iyisini yapacağız. En iyi mühendisler Türk mühendisleri olacak. En iyi doktorlar Türk doktorları olacak. İşte o yüzden çok ama çok çalışmalıyız. Mutlaka bir yabancı dil öğrenin. Bizim güçlü gençliğe, bilgi donanımlı gençliğe ihtiyacımız var. Araştıralım, soralım. Aklımızı asla kiraya vermeyelim. Milletimiz için kullanalım. Bizim aklımız bize yeter. O yüzden kendimizi çok iyi yetiştireceğiz."

Teröre hesap sorulacak

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın ise 10-12 bin kilometre öteden gelip terör örgütlerini besleyenlerin, terörü bu kadar azdıran ve Türkiye'ye karşı kullananların Türkiye'ye hesap soramayacağını vurguladı.

Bazı çevrelerin Türkiye'ye "Afrin'de ne işiniz var" dediğini anımsatan Aydın, "Bunu soranlar da bugüne kadar o terör örgütlerini besleyenler, terör örgütünü büyütenler, Batı'da o terör örgütüne kucak açanlar ama şunu bilsinler ki söz konusu vatansa, söz konusu milletse, söz konusu bayraksa, söz konusu devletin birliği ve varlığıysa, söz konusu inandığımız tüm değerlerse kim nereden gelirse, vız gelir tırıs gider, icabına da bakar bu millet inşallah." diye konuştu.

Afrin'den Türkiye'ye taciz ateşlerinin yapıldığını anımsatan Aydın, iki yıl içinde birçok vatandaşın bu nedenle hayatını kaybettiğini söyledi.

"Batı alıştı işgalciliğe"

Terör örgütlerinin Amanoslar üzerinden Türkiye'ye sızdığına değinen Aydın, şunları kaydetti:

"Böyle bir terör devleti oluşturmaya çalışıyorlar. Terör örgütünü kullananlara karşı ve o terör örgütünün sahiplerine karşı yine ne gerekirse yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Türkiye işgalci mantığında değil. Batı alıştı işgalciliğe, onlar sömürü mantığıyla oradalardı. Cezayir'de 1-1,5 milyon insanı katlettiler. Afrika'yı sömürdüler, dillerini sömürdüler, inançlarını sömürdüler. Yer altı ve yer üstü kaynaklarını sömürenler bugün Türkiye'ye işgalcilikle itham edemezler. Biz işgal için orada değiliz, biz Suriye'nin de Irak'ın da toprak bütünlüğünü savunuyoruz. Bu ülkenin, bu milletin bekası için orayı terör örgütünden arındırıncaya kadar herkese ve her şeye rağmen orada bulunacağız."

Gençlik Kolları İl Başkanı Oğuz Mutlu, Belediye Başkanı Fehmi Hüsret Kutlu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdoğan'ın da konuşma yaptığı kongrede Bakan Bak'a, Gençlik Kolları İl Başkanı Mutlu kilim, Adıyaman 1954 Kulübü yöneticileri de forma hediye etti.