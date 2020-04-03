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Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa ve Malatya'da koronavirüs tedbirleri

Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa ve Malatya'da yeni tip koronavirüsle ilgili bazı tedbirler alınıyor.

03.04.2020 17:58 | Son Güncelleme: 03.04.2020 17:59
Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa ve Malatya'da koronavirüs tedbirleri

Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa ve Malatya'da yeni tip koronavirüsle ilgili bazı tedbirler alınıyor.

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez başkanlığında toplanan İl Hıfzısıhha Kurulu, yeni tedbirler aldı.

Tedbirler kapsamında 10.00-19.00 saatlerinde Gölbaşı Caddesi'nin Sümer Meydanı ile Mimar Sinan Parkı yakınındaki kavşak arasında kalan bölümünde yaya ve araç girişinin kontrollü sağlanması kararlaştırıldı.

Bu arada, banka önlerinde polis ve zabıta ekipleri, bariyerlerle sosyal mesafe önlemi aldı.

Trafik ekipleri, vatandaşların yoğun bulunduğu alanlarda sosyal mesafenin korunması için anonslarla uyarıda bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı bölgelerinde oluşturulan uygulama noktalarında da denetimlerini sürdürdü.

Gaziantep

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi de koronavirüs tedbirleri kapsamında kullandığı dezenfektanları üretiyor.

Belediye, kentteki sağlık çalışanlarına da maske, tulum, dezenfektan ve eldiven gibi ürünlerin bulunduğu sağlık setleri hediye etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle ilk etapta sağlık çalışanları için ulaşımı ücretsiz hale getirdiklerini hatırlattı.

Şimdi de sağlık çalışanlarının ihtiyacı olan malzemeleri hazırlayarak kendilerine ulaştırdıklarını belirten Şahin, her zaman onların yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da da merkez Haliliye Belediyesi, sosyal marketten alışveriş yapan ihtiyaç sahibi ailelerin sipariş verdiği ürünleri evlerine teslim ediyor.

Daha önce kendilerine verilen kartlar aracılığıyla aylık alışverişlerini sosyal marketten bedelsiz yapan vatandaşlar aranarak ihtiyaçları kayda alınıyor ve paketlenerek kapılarına teslim ediliyor.

Türk Kızılay Şanlıurfa Şubesi de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kredi Yurtlar Kurumunda karantina altına alınanların üç öğün sıcak yemek ihtiyacını karşılıyor.

Kızılay, ayrıca valilik ve kaymakamlıkların tespit ettiği, aynı zamanda şubede kayıtları bulunan, 65 yaş üstü, sosyal güvencesi olmayan vatandaşlara gıda ve hijyen kolileri ulaştırıyor.

Salgın tedbirlerinin alınmaya başladığı günden bu yana 425 haneye yardım ulaştıran Kızılay, talep eden 73 ihtiyaç sahibinin her birine 4'er parça giyim yardımında bulundu.

Malatya

Malatya'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı gençlik merkezleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı sağlık çalışanlarına destek olabilmek için kendi imkanlarıyla dezenfekte edilip tekrar kullanılabilen yüz koruyucu siper üretiyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, günlük 1000'e yakın yüz koruyucu siper ürettiklerini belirterek, "Ürettiğimiz bu yüz koruyucu siperleri sekiz saat kullanıldıktan sonra tekrar dezenfekte edip kullanabiliyorsunuz. Uzun vade kullanılma özelliğine sahip bu maskeleri Bilim Kurulunun izini dahilinde yapıyoruz. Elimizden geldiğince sağlık çalışanlarını koruma adına en üst düzeyde üretim yapacağız." diye konuştu.

Battalgazi Belediyesi ve Kızılay Malatya Şubesi Vefa Destek Grubu ekipleri de 65 yaş üstü ve ihtiyaç sahiplerine gıda ve hijyenik malzemelerin bulunduğu yardım kolileri dağıttı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, sosyal devlet olmanın gereğini yerine getirebilmek için canla başla çalıştıklarını söyledi.

Öte yandan, "Evde kal" çağrısı nedeniyle Malatya'da cadde ve sokaklar boş kaldı.

Kaynak: AA

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