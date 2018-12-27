Adıyaman - Gaziantep Karayolunda Çökme

Adıyaman - Gaziantep Karayolunda Çökme

Adıyaman-Gaziantep karayolunda aşırı yağış nedeniyle çökme meydana geldi.

Adıyaman - Gaziantep Karayolunda Çökme

Adıyaman-Gaziantep karayolunda aşırı yağış nedeniyle çökme meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman - Gaziantep karayolunun 26. kilometresinde aşırı yağış nedeniyle çökme meydana geldi. Yolun alt kısmında meydana gelen toprak kayması yolun çökmesine neden oldu. Karayolunun yaklaşık 50 metrelik bölümünün yarım metre kadar çökmesi sonrası Karayolları ekipleri önlem alarak uyarıcı levha astı.

Karayolunun çöken bölümünde ulaşım tek şeritten sağlanıyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.