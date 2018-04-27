Adıyaman Gaz Kaçağını Çakmakla Kontrol Etmek İsteyince Alev Aldı

Gaz kaçağını çakmakla kontrol etmek isteyince alev aldı

ADIYAMAN'da, çakmakla gaz kaçağını kontrol etmek isteyince alev alan mutfak tüpü çevrede paniğe neden oldu.

Yangın, öğle saatlerinde Sümer Evler Mahallesi'nde meydana geldi.

Abdurrahman İ'ye ait olan 6 katlı binanın 1'inci katında mutfak tüpünün değiştiren Abdurrahman İ, çakmakla gaz kaçağını kontrol etmek istediği esnada tüp alev aldı. Alev alan tüpü söndürmeye çalışan Abdurrahman İ, söndüremeyince tüpü balkona bırakarak itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri tarafından yanan tüp söndürüldü. Mahallede paniğe neden olan tüpün yanması söndürülmesiyle vatandaşlar rahat bir nefes aldı.