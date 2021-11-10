Adıyaman Futbol Kulübü: 2-2

STAT: 7 Eylül

HAKEMLER: Berkan Çetin (xx), Salih Burak Demirel (xx), Faruk Yağlı (xx)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 5 maçını kaybetmeyen Turgutluspor, evinde Adıyaman Futbol Kulübü'yle son dakikada yediği golle berabere kaldı: 2-2. Maça hızlı başlayan konuk takım 10'uncu dakikada Abdulkadir'in golüyle öne geçti ve ilk yarı 1-0 Adıyaman FK'nın üstünlüğü ile sonuçlandı. İkinci yarıda oyuna dahil olan Mutlu önce 53'üncü dakikada skoru dengeledi, 82'nci dakikada kazanılan penaltıyı da gole çevirmeyi başardı. Ancak pes etmeyen Adıyaman FK 90+1'inci dakikada Oğuzhan'ın golüyle mağlubiyetten kurtuldu. Turgutluspor bu sonucun ardından 11 puana yükseldi, Adıyaman FK ise puanının 4 yapıp düşme hattında kaldı.

Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, iki takım da 1'er puanın sahibi oldu.

Demirören Haber Ajansı / Doğan Çizmeci - Spor Haberleri

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