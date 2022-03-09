Adıyaman FK, kendi evinde Ankara Spor'a yenildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adıyaman FK, kendi evinde Ankara Spor'a yenildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Adıyaman FK, kendi evinde Ankara Spor'a yenildi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Adıyaman FK, rakibi Ankara Spor'a 0-3 mağlup oldu.

ADIYAMAN (İHA) - TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Adıyaman FK, rakibi Ankara Spor'a 0-3 mağlup oldu.

Adıyaman Atatürk Stadyumunda oynanan maçı Ayberk Demirbaş yönetti. Adıyaman FK ile Ankara Spor ilk yarıda kıyasıya mücadele etti. Maçın 20.dakikasında Ankara Spor oyuncusu Doğukan İnci'nin attığı gol ile maçın ilk yarısı 0-1 sonuçlandı.

Maçın ikinci yarısında da karşılıklı ataklar yaşanırken, maçın 60. Mert Sinan Pekezen'in golüyle Ankara Spor 0-2 öne geçti. Çekişmeli geçen maçın 73. dakikasında Ankara Spor oyuncusu Doğukan İnci'nin attığı gol ile maç 0-3 oldu. 3 Dakika uzatmalara gidilen maç, 0-3 tamamlandı. - ADIYAMAN

Adıyaman FK, kendi evinde Ankara Spor'a yenildi

Adıyaman FK, kendi evinde Ankara Spor'a yenildi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Futbol Federasyonu, Ankaraspor, Adıyaman, Doğukan, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title