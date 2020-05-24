ADIYAMAN Evini su basan yaşlı kadının yardımına polis ekipleri yetişti
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ADIYAMAN Evini su basan yaşlı kadının yardımına polis ekipleri yetişti

Evini su basan yaşlı kadının yardımına polis ekipleri yetiştiADIYAMAN'da sabah saatlerinde başlayan sağanak, su baskınlarına neden oldu.

24.05.2020 19:59 | Son Güncelleme: 24.05.2020 20:06

Evini su basan yaşlı kadının yardımına polis ekipleri yetişti

ADIYAMAN'da sabah saatlerinde başlayan sağanak, su baskınlarına neden oldu. Evini su basan Besi Doğan'ın(68) yardımına ise polis ekipleri yetişti. Yaşlı kadını evinden alan ekipler kızının yaşadığı eve bıraktı.

Kentte öğle saatlerinde başlayan sağanak etkisini akşam saatlerinde arttırdı. Hayatı olumsuz etkileyen yağış nedeni ile su baskınları yaşandı. Sümerevler Mahallesi'nde yalnız yaşayan Besni Doğan polisten yardım istedi. Eve gelen polis ekipleri yaşlı kadını evden alarak kızının evine bıraktı. Evdeki su birikintisi ise itfaiye ekiple

ADIYAMAN Evini su basan yaşlı kadının yardımına polis ekipleri yetişti

Kaynak: DHA

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