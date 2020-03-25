ADIYAMAN Evinde yalnız olduğu sırada tüfekle intihar etti Evinde yalnız olduğu sırada tüfekle intihar ettiADIYAMAN'da, Şükrü G.(56) evinde yalnız olduğu sırada av tüfeğini çenesinin altından ateşleyerek yaşamına son verdi.

Evinde yalnız olduğu sırada tüfekle intihar etti ADIYAMAN'da, Şükrü G.(56) evinde yalnız olduğu sırada av tüfeğini çenesinin altından ateşleyerek yaşamına son verdi. Olay, dün gece Kömür beldesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Şükrü G., evde yalnız olduğu sırada av tüfeğini çenesinin altına dayayıp, ateşledi. Silah sesini duyanların ihbarıyla gelen jandarma ve sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Şükrü G., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Jandarma Şükrü G.'nin intihar nedenini araştırıyor. Kaynak: DHA