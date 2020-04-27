Adıyaman Evde kal çağrılarına uyuyor Adıyaman'da da vatandaşların büyük çoğunluğunun koronavirüs tedbirleri kapsamında, uzmanların "Evde kalın" çağrısına uyduğu gözlendi.

Adıyaman'da da vatandaşların büyük çoğunluğunun koronavirüs tedbirleri kapsamında, uzmanların "Evde kalın" çağrısına uyduğu gözlendi.

Kent merkezinde ki sümer meydanında cadde ve sokakların boş olduğu gözlenirken bazı vatandaşlar ise maske ve eldivenleri ile ihtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıktı.

Kaynak: AA