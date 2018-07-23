Adıyaman - Evde Çıkan Yangında 1 Kişi Dumandan Etkilendi -Hd

Evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

ADIYAMAN'da, Suriyelilerin yaşadığı evde mutfak tüpünden çıkan yangında 1 kişi dumandan etilendi.

Yangın, akşam saatlerinde Eskisaray Mahallesi'nde meydana geldi. Ülkelerinde yaşanan iç savaş nedeniyle kaçarak Türkiye'de Adıyaman'a yerleşen Suriye uyruklu 6 kişinin yaşadığı evde mutfak tüpünden yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini görenler polis ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen polis güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri tarafından mutfak tüpünden çıkan tüpler patlamadan söndürüldü. Dumandan etkilenen Fethiye Hasin, olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.