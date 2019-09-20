Adıyaman emniyet müdürü değişti
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü görevine Uşak Emniyet Müdürü İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder getirildi.
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü görevine Uşak Emniyet Müdürü İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder getirildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yürürlüğe girdi. Adıyaman'da yaklaşık 3 buçuk yıldan beri görev yapan Adıyaman Emniyet Müdürü Metin Alper, kararname ile Trabzon İl Emniyet Müdürlüğüne görevlendirildi.
Uşak İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ise, Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne atandı. - ADIYAMAN