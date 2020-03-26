ADIYAMAN Duvarı delerek eczaneyi soyan kuzenler tutuklandı Duvarı delerek eczaneyi soyan kuzenler tutuklandıADIYAMAN'da, bitişik 2 eczaneden aradaki duvarı delerek, 20 bin lira ile yeşil reçeteyle satılan ilaçları çalan 2 kuzen, güvenlik kamerasından tespit edilip, yakalandı.

Duvarı delerek eczaneyi soyan kuzenler tutuklandı

ADIYAMAN'da, bitişik 2 eczaneden aradaki duvarı delerek, 20 bin lira ile yeşil reçeteyle satılan ilaçları çalan 2 kuzen, güvenlik kamerasından tespit edilip, yakalandı. Daha önce soydukları eczanelerden birinin inşaatında çalıştıkları ortaya çıkan kuzenler tutuklandı.

Hırsızlık olayı, geçen cuma gecesi Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan bitişik 2 eczanede yaşandı. 2 kişi, eczanelerden birine kapıyı zorla açarak, girdi. Duvarı delip, diğer eczaneye geçti. 2 eczanedeki yeşil reçeteyle satan ilaçlar ile kasalardaki toplam 20 bin lirayı alan şüpheliler, kaçtı. Çifte hırsızlık olayı, sabah eczaneye gelen çalışanlar tarafından fark edildi.

İhbar üzerine gelen polisler, parmak izi incelemesi yapıp, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden şüphelilerin, daha önce soyulan eczanelerden birinin inşaatında çalışan işçilere benzedikleri saptandı. Bu ipucundan yola çıkan polis, Abdurrahman- Mustafa Gezici isimli kuzenleri yakaladı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen kuzenler, nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA