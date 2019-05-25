ADIYAMAN Devrilen traktörün sürücüsü öldü

Devrilen traktörün sürücüsü öldü

Adıyaman'ın Besni ilçesinde kontrolden çıkıp devrilen traktörün altında kalan sürücü Nuri Kaplan, hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Besni ilçesine bağlı Burunçayır köyünde meydana geldi. Nuri Kaplan yönetimindeki 63 FB 690 traktör kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından traktörün altından çıkarılan Kaplan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kaplan'ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Besni Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: DHA