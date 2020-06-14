ADIYAMAN Devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı
Devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandıADIYAMAN'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin devrilmesiyle 2 kişi yaralandı.
14.06.2020 17:49 | Son Güncelleme: 14.06.2020 17:55
Devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı
ADIYAMAN'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin devrilmesiyle 2 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Yeni Mahalle'de meydana geldi. Burak Leylek yönetimindeki plakasız motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada, sürücü ile yanında bulunan arkadaşı Zeynal Abidin Sarıyıldız, yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin çağırdığı ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: DHA