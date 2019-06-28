Adıyaman Dev çekirge Adıyaman'da görüldü

Adıyaman Dev çekirge Adıyaman'da görüldü

Dev çekirge Adıyaman'da görüldüAdıyaman kırsalında görülen çekirge, büyüklüğüyle dikkat çekti.

Dev çekirge Adıyaman'da görüldü
Adıyaman kırsalında görülen çekirge, büyüklüğüyle dikkat çekti.
Adıyaman'da doğa yürüyüşüne çıkan bir grup genç, Pirin köyünde 20 santim büyüklüğünde çekirge gördü. Bu duruma şaşıranlar ilk kez karşılaştıkları dev çekirgeyi cep telefonlarıyla görüntüledi. Etçil olduğu belirtilen çekirgenin tarıma zararlı böceklerle beslendiği kaydedildi.

Kaynak: DHA
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