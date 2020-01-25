Adıyaman deprem adıyaman'da da hissedildi 1 yaralı
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Adıyaman deprem adıyaman'da da hissedildi 1 yaralı

ELAZIĞ merkezli 6.8 büyüklüğündeki deprem Adıyaman'da da hissedildi.

25.01.2020 00:18 | Son Güncelleme: 25.01.2020 00:22
Adıyaman deprem adıyaman'da da hissedildi 1 yaralı

merkezli 6.8 büyüklüğündeki 'da da hissedildi. Panikle 2'nci kattan atlayan 1 kadın yaralandı.

merkezli depremin hissedildiği Adıyaman'da Makbule Dikmen isimli bir vatandaş panikle oturduğu ikinci kattan atladı. Yaralanan kadın, ihbarla gelen ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan Yılmaz'ın ayaklarında kırık olduğu öğrenildi. Panikle kendilerini dışarı atanlar ise uyarılar ve sarsıntıların durmasının ardından evlerine döndü.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Adıyaman deprem adıyaman'da da hissedildi 1 yaralı
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