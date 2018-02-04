Adıyaman'dan Kilis'e Gelip Askerler İçin Çiğ Köfte Yoğurdular

Afrin'de 932 teröristin etkisiz hale getirildiği Zeytin Dalı Harekatı'nın 16. gününde Kilis'e gelen Adıyamanlı bir grup vatandaş, yaptıkları 300 kişilik çiğ köfteyi askerlere ikram etti.

Toplam 932 teröristin etkisiz hale getirildiği Zeytin Dalı Harekatı 16. gününde devam ederken, askerlere destek vermek için harekatın başladığı Kilis'in Gülbaba köyünde bulunan hudut taburunu ziyaret eden bir grup Adıyamanlı 5 leğende 300 kişilik çiğ köfte yoğurdu. Yoğrulan çiğ köfteler daha sonra paketlenerek askerlere teslim edildi.

Çiğ köfteleri paketleyerek askerlere teslim eden vatandaşlardan Fatih Aydın, "Sınırda terör örgütü ile çatışan askerlerimize destek vermek için geldik. Yoğurduğumuz bu çiğ köfteleri askerlerimize teslim edeceğiz. Devletimizin buna ihtiyacı yok ama moral vermek için buradayız. Her şey vatan için. Mehmetçiğimizin yanındayız" dedi. - KİLİS