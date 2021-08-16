Adıyaman'dan Kastamonu'ya destek

Adıyaman Belediyesi ekipleri, Batı Karadeniz'de meydana gelen sel felaketinde yaraların sarılmasına yardımcı olmak amacıyla Kastamonu'ya araç ve personel gönderdi.

Adıyaman Belediyesi ekipleri, Batı Karadeniz'de meydana gelen sel felaketinde yaraların sarılmasına yardımcı olmak amacıyla Kastamonu'ya araç ve personel gönderdi.

Türkiye'yi etkisi altına alan doğal felaketlerle mücadelede hep en önlerde yer alan Adıyaman Belediyesi, geçtiğimiz hafta orman yangınlarının etkili olduğu Hatay, Osmaniye, Marmaris ve Manavgat'a araç ve personel göndererek, orman yangınlarını söndürmek için gerçekleştirilen seferberliğe katılmıştı. Adıyaman Belediyesi şimdi de Batı Karadeniz'de etkili olan sel felaketi için bölgeye araç ve personel yolladı.

Konu ile ilgili bilgi veren yetkililer, "Özellikle Kastamonu'da yaşanan sel felaketinde yaraların en kısa sürede sarılmasına yardımcı olmak üzere Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan kombine kanal açma makinası ile personelimizi bölgeye gönderdik" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı