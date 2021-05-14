Adıyaman'dan İsrail'e öfke
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Adıyaman'dan İsrail'e öfke

İhlas Haber Ajansı / AHMET ARSLANTAŞ - Haberler | Güncel

Adıyaman'dan İsrail'e öfke Adıyaman'da çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından İsrail protesto edilerek, Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Adıyaman'dan İsrail'e öfke

ADIYAMAN - Adıyaman'da çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından İsrail protesto edilerek, Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Adıyaman'da cuma namazı sonrasında toplanan kalabalık, İsrail aleyhine sloganlar atarak, tekbirler getirdi. Demokrasi Parkı önünde toplanan kalabalık önce basın açıklaması, ardından gıyabi cenaze namazı kıldı. Sivil toplum kuruluşları adına basın açıklamasını Anadolu Gençlik Derneği Başkanı Bedrettin Beyazkaya yaptı. Bedrettin Beyazkaya, Müslümanların birlik ve beraberliğinin önemine vurgu yaptığı konuşmasında, "Müslümanların ve tüm mazlumların birlikteliği inşallah Siyonist İsrail'in ve işgalin sonunu getirecektir. Biz bütün Müslümanları ve mazlumları terörist İsrail'e karşı birlik olmaya davet ediyoruz. Şunu herkes bilmeli ki Siyonizm tüm insanlığa yönetilmiş bir tehdittir. Müslümanlar Siyonizm'in ve Siyonist İsrail'in tuzaklarına düşmemelidir. Hangi renkten ve ırktan olursa olsun bütün Müslümanlar kardeştir. Hangi renk ve ırktan olursa olsun barış ortamında yaşayabilmek her insanın hakkıdır" dedi.

Basın açıklamasının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı ve yapılan duanın ardından protesto son buldu.

Adıyaman'dan İsrail'e öfke
Adıyaman'dan İsrail'e öfke
Adıyaman'dan İsrail'e öfke
Adıyaman'dan İsrail'e öfke

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET ARSLANTAŞ

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