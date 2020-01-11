Adıyaman'dan, İdlib'e 2 tır insani yardım malzemesi gönderildi

11.01.2020 18:16 | Son Güncelleme: 11.01.2020 18:50

Adıyaman'da, Suriye'nin İdlib kenti kırsalındaki ihtiyaç sahipleri için toplanan yardım malzemelerini taşıyan 2 tır, törenle uğurlandı.

İyilik Derneği Adıyaman Şubesi öncülüğünde temin edilen ve içinde gıda ile kışlık giysi bulunan yardım malzemelerini taşıyan tırlar, tören için Sakarya Caddesi'ne getirildi.

Yardım malzemelerini taşıyan tırlar, törenin ardından Suriye'nin İdlib kenti kırsalına uğurlandı.

Dernek yetkilileri, bölgeye yardımda bulunulması için vatandaştan destek istedi.

Kaynak: AA