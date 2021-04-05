Adıyaman'dan bildiri yayımlayan amirallere suç duyurusu
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Adıyaman'dan bildiri yayımlayan amirallere suç duyurusu

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Adıyaman'dan bildiri yayımlayan amirallere suç duyurusu

Memur-Sen Adıyaman İl Temsilciliği, 104 emekli amiralin bildirisi hakkında suç duyurusunda bulunarak basın açıklaması düzenledi.

Memur-Sen Adıyaman İl Temsilciliği, 104 emekli amiralin bildirisi hakkında suç duyurusunda bulunarak basın açıklaması düzenledi.

Memur-Sen Adıyaman İl Temsilciliği tarafından, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusunda, söz konusu bildiriye imza atanların anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, Türkiye Cumhuriyeti hükumetinin görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, bu suçları gerçekleştirmek için anlaşma, tehdit ve resen nitelendirilecek suçların işlendiği belirtilerek şüpheliler hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak cezalandırılmaları için kamu davası açılması talep edildi.

Adıyaman Adliyesi önünde yapılan basın açıklamasını okuyan Memur-Sen Adıyaman İl Temsilcisi Ali Deniz, "Milletin inancından, iradesinden, medeniyet değerlerinden kopmuş, millete yabancılaşmış bir zihniyetin taşıyıcısı olan bu asker emeklilerinin aktif görevde oldukları dönemde neye hizmet ettikleri herkesçe bilinmektedir. Deniz kuvvetleri emeklisi sıfatıyla yayınladıkları bildiri, içerik itibariyle göstermiştir ki bunlar olsa olsa amiral eskisidir. Eski düzenin kafasını konuşturan bu 104 vesayet mankurtu kanal İstanbul ve möntro anlaşmasına dahil cümleler üzerinden fikir beyanı adı altında çeşitli iletişim kanallarından gece yarısı denklare ettikleri, muhtıra çağrışımında bir açıklamayla vesayete ve millet iradesine müdahale etme niyetlerinde olduklarını açıkça ifade etmişlerdir. Türkiye artık darbecilerden hesap sorulan bir ülkedir. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 104 amiral eskisi ve açıklamaları hakkında soruşturma başlatmış olmasını yerinde buluyor, faillerle birlikte iştirakçileri ve azmettiricileri de ortaya çıkaracak bir hukuki sürecin işleyeceğine inanıyoruz. Bizler Memur-Sen olarak 81 ilde milletin iradesine karşı bir müdahale hevesinde olarak gördüğümüz bu açıklama ve bu açıklamaya imza atanlar hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Hazırladığımız dilekçeleri savcılığa teslim etmek için bir araya geldik" diye konuştu. - ADIYAMAN

Adıyaman'dan bildiri yayımlayan amirallere suç duyurusu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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