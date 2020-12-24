Adıyaman'dan 6 kıtada 90 ülkeye tencere tava ihracatı
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Adıyaman'dan 6 kıtada 90 ülkeye tencere tava ihracatı

24.12.2020 10:03 | Son Güncelleme: 24.12.2020 10:09

Adıyaman'dan 6 kıtada 90 ülkeye tencere tava ihracatı Beş yıl önce kendi memleketine fabrika açan işadamı, Tunus'un "MasterChef"'inin sponsoru oldu Adıyamanlı Özger kardeşlerin fabrikasında üretilen tencere, tava, çaydanlık gibi mutfak eşyaları 6 kıtada 90 ülkeye ihraç ediyor.

Adıyaman'dan 6 kıtada 90 ülkeye tencere tava ihracatı

Beş yıl önce kendi memleketine fabrika açan işadamı, Tunus'un "MasterChef"'inin sponsoru oldu

ADIYAMAN - Adıyamanlı Özger kardeşlerin fabrikasında üretilen tencere, tava, çaydanlık gibi mutfak eşyaları 6 kıtada 90 ülkeye ihraç ediyor.

İstanbul'da 44 yıl önce fabrika açan ve mutfak eşyaları üreten Özger kardeşler, 5 yıl önce doğdukları topraklara da fabrika açtı. İstanbul'da 220 kişiye istihdam sağlayan Özger kardeşler, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine açılan fabrikada 230 kişiye istihdam sağlamaya başladı. İstanbul'da granit, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde ise çelik mutfak ürünleri üretiliyor. Tencere, tava, çaydanlık üretimi yapılan fabrika Avrupa ülkelerinin tamamı olmak üzere dünyada 6 kıtada 90 ülkeye ihracat yapıyor.

OMS Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Özger, yılların tecrübesiyle dünyada ki çeşitli fuarlara katılarak pazar ağlarını genişlettiklerini dile getirerek, "1976 yılında kurulan OMS, çelik üretimini son 5 yılda Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kurulan fabrikada yapıyoruz. Granit yani yapışmaz teflonları İstanbul'da üretiyoruz. Şu anda yaklaşık 90 ülkeye ihracat yapıyoruz. Amerika'sı, Avrupa'sı, Ortadoğu ağırlıklı bu 90 ülkenin içerisinde yer alıyor. Adıyaman'da ki fabrikada 230, İstanbul'daki fabrikada 220 kişi istihdam ediliyor. Bizler yurt dışındaki fuarların neredeyse tamamına katıldık. Ağımızı böyle genişlettik. OMS olarak Tunus'ta ki "MasterChef" programına sponsor olduk. Orada Masterchef'i OMS sunuyor" dedi.

OMS İhracat Müdürü Talha Özger ise konuşmasında, "2016 yılında baba toprağı Adıyaman'da yaklaşık 100 dönüm arazi üzerine 35 bin metrekare kapalı alanda çelik tencere üretimi yapıyoruz. OMS ürünlerini 6 kıtada 90 ülkeye ihraç ediyoruz. Bunlardan bazıları Ortadoğu bölgesinde Mısır, Cezayir, Tunus gibi ülkelerde, Avrupa'nın tamamında, Güney Amerika bölgelerinde, Rusya'da, Ukrayna'da, Özbekistan'da, Türkmenistan'da, Kazakistan'da bölge bayiliklerimiz mevcut. Bu bölgelerde orta ve uzun vadelerde kalıcı olabilmek için televizyonlarda reklam vermeye başladık. Bunlardan bir tanesi, Tunus'ta düzenlenen "MasterChef" yemek programına sponsor olduk. Burada ciddi, güzel geri dönüşler aldık. Ürünlerimize talep arttı. Madein Turkey markasını daha iyi konumlandırmaya başladık. Ülkemizin kaliteli ürünler yaptığını, iyi servis verdiğini müşterimize sunmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Adıyaman'dan 6 kıtada 90 ülkeye tencere tava ihracatı
Adıyaman'dan 6 kıtada 90 ülkeye tencere tava ihracatı
Adıyaman'dan 6 kıtada 90 ülkeye tencere tava ihracatı
Adıyaman'dan 6 kıtada 90 ülkeye tencere tava ihracatı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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