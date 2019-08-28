Adıyaman'daki "yüzen adalar"ın bir kısmı kıyıyla birleşti

28.08.2019 12:04

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesindeki Çat Barajı'nda bulunan yüzen adaların bir kısmı, baraj suyunun azalması nedeniyle kıyıyla birleşti.

Doğal güzelliğiyle her mevsim özellikle yerli turistlerin ilgi gösterdiği yüzen adaların bir kısmı, baraj suyunun azalması nedeniyle kıyıya yanaşıp toprağa yapıştı. Bölgeye Çelikhan Kaymakamlığı tarafından kamelyalar, oyun parkları, konuk evi, piknik alanları ve halı saha yaptırılarak, ziyaretçilerin artması bekleniyor. Ancak bu çalışmaların yanı sıra bölgeye ziyaretçi çeken yüzen adaların baraj suyunda diri tutulmalarını sağlayacak tedbirlerin de alınması isteniyor.

Çelikhan Belediye Başkanı Mustafa Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 10 yıldır Çat Barajı'nın suyunun tutulduğunu ve barajdan Malatya'ya su verildiğini söyledi.

Barajdaki suyun tutulmasıyla birlikte yüzen adalar oluştuğunu ifade eden Bulut, şöyle konuştu:

"Yüzen adalar, ot kökünden meydana gelen adacıklardır. Eni 3,5-4 metre civarındadır. Adalar, insanların üzerinde piknik yapabileceği güçtedir. Batmıyorlar. Adaların kurtarılması konusunu devlet nezdinde gündeme getirdik. Baraj suyu azalınca adalar kenara vuruyor ve toprağa yapışıyor. Daha sonra ada kuruyup heder oluyor. Bizim amacımız adaların batmasını önlemek. Bunun için proje ile adaları suyun orta yerinde diri tutmayı sağlamak istiyoruz. Bugüne kadar herhangi bir başarı kazanamadık. Gerekli zamanlarda kaymakamlık, belediye ve il bazında olsun gündeme getirdik ama gelişme sağlayamadık."

Adaların güzel tabiat varlıkları olduğunu anlatan Mustafa Bulut, Türkiye'nin başka bölgelerinde Çelikhan'daki gibi geniş yüzen adalar olmadığını, ilçedeki coğrafi şartların da buna elverişli olduğunu belirtti.

Proje ile yüzen adaların kıyıya vurmasını engelleyebildikleri taktirde özellikle yerli turistlerin ilgi göstereceğini dile getiren Bulut, "İnşallah sesimizi yetkililer duyar. Adaların projelendirilmesini istiyoruz. Ümidimizi kesmiyoruz. El birliği yaparak güzel bir proje oluşturabiliriz. Turizme kazandırabilirsek, Malatya ve Adıyaman halkı yaz boyu burada olur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA