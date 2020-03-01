Adıyaman'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı.
Asayiş Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde satan ve kullananlara yönelik Kahta-Adıyaman Karayolu 2. kilometresinde operasyon düzenlendi.
Araçta 130 adet uyuşturucu hapla yakalanan K.G. (50), R.T. (23) ve H.G. (31) gözaltına alındı.
Haklarında hazırlanan evraklarla mahkemeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
Kaynak: AA