Adıyaman'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
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Adıyaman'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı.

01.03.2020 19:38 | Son Güncelleme: 01.03.2020 19:38
Adıyaman'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

'ın ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Asayiş Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde satan ve kullananlara yönelik Kahta-Adıyaman Karayolu 2. kilometresinde operasyon düzenlendi.

Araçta 130 adet uyuşturucu hapla yakalanan K.G. (50), R.T. (23) ve H.G. (31) gözaltına alındı.

Haklarında hazırlanan evraklarla mahkemeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Kaynak: AA

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