Adıyaman'daki trafik kazası
Adıyaman'da dün otomobille motosikletin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişiden biri hayatını kaybetti.
Adıyaman'da dün otomobille motosikletin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişiden biri hayatını kaybetti.
Mücahit Dirik'in kullandığı 46 AAH 159 plakalı motosikletin, Yeni Sanayi Mahallesi Flamingo Yolu'nda Mehmet Fatih Arslan idaresindeki 07 ZB 820 plakalı otomobille çarpışması sonucu ağır yaralanan Aynur Demir, kaldırıldığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Demir'in cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Diğer yaralı Mücahit Dirik'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kaynak: AA
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