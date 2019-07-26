Adıyaman'daki terör saldırısı protesto edildi

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde gece meydana gelen ve bir polis memurunun yaralandığı terör saldırısı protesto edildi.

İlçede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve sendikalar ile bazı siyasi partilerin temsilcileri, cuma namazının ardından ellerinde Türk bayraklarıyla Turgut Özal Bulvarı'nda toplandı.

Eğitim Bir-Sen Sincik Temsilcisi Abuzer Karakuş, burada yaptığı açıklamada, ilçede cumhuriyet tarihi boyunca ilk defa terör saldırısı yaşandığını belirterek, menfur saldırıyı şiddet ve nefretle kınadıklarını ifade etti.

Millet olarak Türkiye'nin huzurun bozmak isteyenlerin oyunlarına gelmeyeceklerini dile getiren Karakuş, "Bu oyunlara karşı dimdik ayakta ve devletimizin yanında olduğumuzu göstermenin zamanıdır. Bu millet, askerine, polisine ve halkına uzanan her kanlı elde tek yumruk ve tek yürek olmayı başarmıştır." dedi.

Karakuş, saldırıda yaralanan polis memuruna da acil şifalar diledi.

Gruptakiler, açıklamanın ardından, terör örgütü aleyhine sloganlar atarak İlçe Emniyet Müdürlüğüne kadar yürüdü ve emniyet mensuplarına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yürüyüşe, AK Parti Sincik İlçe Başkanı Fikret Öksüz, Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Samsat Belediye Başkanı Yusuf Fırat da katıldı.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde gece bölücü terör örgütü mensuplarınca ekip otosuna düzenlenen silahlı saldırıda bir polis memuru yaralanmıştı. Yaralı polis ile ekip arkadaşının karşılık vermesi üzerine kaçan terör örgütü mensuplarının yakalanması için bölgede operasyon başlatılmıştı.

Kaynak: AA